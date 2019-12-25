بولندية تحكى عن تجربة إقامتها بمنتجع كليوباترا فى شرم الشيخ| فيديو

حكت أجانيسكا، البولندية صاحبة الـ 31 عامًا لـ "صدى البلد" قصة عشقها لمصر تحديدًا شرم الشيخ، والتي كانت دائما جزءًا هامًا من بداية زياراتها المتعددة لمصر في الإجازات، حيث ساعد فى ذلك أكثر عشقها لرياضة الغوص، حيث وجدت أفضل موقع في العالم لممارستها على شواطئ المحروسة.



وحتى مشاركتها في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ومكوثها بمنتجع كليوباترا الفاخر لمدة 8 أيام كاملة أبهرتهًا تمامًا، والتى تظهر فى نص الحوار التالى:



فى البداية هل زرتِ مصر من قبل؟



زرت مصر كثيرا، 10 مرات على ما أعتقد، وكنت حريصة على ذلك فى الإجازات، وتخطت إقامتي فيها النصف عام في المجمل.



لماذا تحرصين على زيارة مصر بإستمرار؟



عشقى لرياضة الغوص جعلنى أزور مصر، لوجود أفضل مواقع لممارسة رياضة الغوص على الإطلاق، لأنها تتمتع بالشعاب المرجانية المذهلة والأسماك الملونة المبهرة، تلك المميزات جعلتني لا أستطيع السفر إلى أى بلد غير مصر، خاصة وأننى قمت باستكشاف أماكن عديدة فى العالم منها بنما و جوان لوبا، علاوة على أن رحلتى من بولندا إلى مصر لا تستغرق سوى 4 ساعات فقط، فلماذا إذن أسافر إلى الجانب الآخر من العالم في كل مرة؟







أخبرتِني من قبل أنك مصورة محترفة.. هل التقطِ العديد من الصور أو الفيديوهات هنا؟



بالطبع التقطت مقاطع فيديو تجاوزت 600 مقطع سأبدأ بنشرها منذ الأسبوع المقبل، وبدأت مع أصدقائي النزلاء هنا معى فى منتجع كليوباترا الفاخر، أثناء ممارسة الرياضة واللعب بحمام السباحة.



أما أول فيديو نشرته، يظهر الإستعدادات منذ الإقلاع من بولندا وصولًا إلى شرم الشيخ، وحتى بعض اللقطات من داخل الجلسات التى شاركت بها في منتدى شباب العالم.



كيف تقيمين إقامتك هنا فى منتجع كليوباترا؟



مضيت هنا 8 أيام كاملة، لا أريد أن أرحل عن هنا أبدًا، ولكن لدى تذكرة طيران، لذا علي المغادرة، فهنا يمكن رؤية المكان الرائع جدًا للغطس، ولست بحاجة للسفر إلى مكان آخر مثل دهب للتمتع برؤية السمك الملون المذهل، وسوف أزور منتجع كليوباترا الفاخر مجددًا عند زيارة شرم الشيخ مرة أخرى.