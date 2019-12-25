فرو وجلد.. أزياء شتوية تناسب المحجبات.. صور

قدّمت مصممة أزياء العبايات سمية الجوهري، مجموعة أزيائها الشتوية لعام 2020، والتي تتناسب مع المرأة المحجبة وتتناسب مع الفتيات من أعمار صغيرة بالألوان عصرية وخامات متميزة.





وتميزت تصميمات مصممة أزياء العبايات سمية الجوهري، بالرقي والأناقة، حيث تنوعت ألوانها ما بين اللون الأسود، والرمادي، والبني، والذي تداخل معه ألوان شبابية باللون الأحمر والأبيض، والأصفر والأزرق والأخصر، وبعض الإكسسورات الذهبية.





وقالت مصممة أزياء العبايات سمية الجوهري في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إنها استخدمت خامات عصرية ومميزة داخل مجموعتها الشتوية، وتتناسب بشكل كبير مع أجوائه، حيث اعتمدت على الفرو والصوف والجلد، والتريكو.





واعتمدت مصممة ازياء العبايات سمية الجوهري في تصميماتها على أن تتناسب مع المحجبات، على ان تكون فضفاضة دون المبالغة في الأمر،



