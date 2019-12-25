البدري فى ورطة .. الزمالك وبيراميدز يهددان مسيرة منتخب مصر بـ التصفيات

تراجع أداء إثنين من الأندية المصرية العريقة هى الزمالك والإسماعيلي بالإضافة إلى بيراميدز لا يصب فى صالح مسيرة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري ما جعل الأخير فى ورطة حقيقية قبل المشاركة فى التصفيات الإفريقية والمونديالية.



مدرب الفراعنة الكبار يواجه أزمة خلال مسيرة الإستعداد للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2021 وتصفيات مونديال 2022 لدى إنحسار قاعدة العناصر المنتظر انضمامها إلى صفوف المنتخب الأول من كبار الأندية المحلية فى القلعة البيضاء والدراويش وبيراميدز.



البدري يحتاج إلى توليفة من لاعبي الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز خلال مشوار تصفيات إفريقيا والمونديال بإعتبارهم الركائز الأساسية للفراعنة الكبار وفى ظل تراجع مستوى لاعبى 3 فرق تزداد معاناة مدرب المنتخب وتضيق معها قائمة اختياراته للعناصر الجديرة بإرتداء قميص المنتخب الأول فى قادم المعسكرات.



صدى البلد يسلط الضوء على تراجع مستوى فرق الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز منذ بداية إنطلاقة الدوري المحلي والنتائج المخيبة للآمال.



الزمالك ينزف



قاد الصربي ميتشو الزمالك في 5 مباريات بمسابقة الدوري المحلي حقق خلالها الفوز في 3 أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والمقاولون العرب فيما تعادل مع نادي مصر وخسر في مباراة أمام إنبي.



وتولى الصربي ميتشو قيادة الزمالك في 13 مباراة بمعدل 5 لقاءات في الدوري و3 في كأس مصر و4 في دوري أبطال أفريقيا ومباراة السوبر المصري وحقق الفوز في 8 مباريات وخسر أربعة وتعادل في مباراة واحدة وتمت الإطاحة به ويتولى الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا له.



قاد كارتيرون الزمالك في 4 مباريات ببطولة الدوري المصري، حقق خلالها الفوز في مباراة أمام بيراميدز وخسر أمام طلائع الجيش وتعادل في أخرى مع سموحة وتعادل أمام الإنتاج الحربي فيما سجل معه الأبيض 4 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف ويفقد معه الأبيض 5 نقاط ويحصد 4 نقاط.



الفرنسي كارتيرون قاد فريق الزمالك في 6 مباريات بواقع 4 مباريات في الدوري المحلي ومباراة في كأس مصر وأخرى في دوري أبطال إفريقيا وحقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وتلقى خسارة في لقاء وحيد.



الإسماعيلي ينهار



خاض الإسماعيلي على مدار الموسم الجاري 9 مباريات خسر في 5 مباريات الأولى كانت أمام المصري البورسعيدي حيث انتهى اللقاء بثلاثية مقابل هدف والمباراة الثانية جاءت أمام حرس الحدود التي انتهت بفوز الحدود بهدف نظيف.



المباراة الثالثة كانت أمام سيد البلد انتهت بفوز عريض للاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة والمباراة الرابعة كانت أمام الأهلي الذي فاز بهدف وليد سليمان فيما كانت المباراة الخامسة أمام المقاولون العرب حيث انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل لاشيء.



حقق الاسماعيلي الفوز في ثلاث مباريات كانت على حساب وادي دجلة بهدف نظيف، والثانية كانت أمام فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل لاشيء والثالثة أمام نادي مصر بهدف نظيف.



تعادل الدراويش في مباراة فقط كانت أمام الجونة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وتمت إقالة المدرب الصربي ميودراج بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري المصري الممتاز.



بيراميدز يتعثر



تعرض فريق بيراميدز إلى التعثر خلال مسيرته في الجولات التسع بالدورى الممتاز وتمت إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى والاستعانة بخدمات عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" ليتولى مسئولية القيادة الفنية.



وحقق فريق بيراميدز الفوز في 3 مباريات على حساب كل من إنبي برباعية نظيفة وطنطا بهدفين مقابل هدف والإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل أمام سموحة سلبيا وأسوان وطلائع الجيش بهدفين لكل فريق وأمام المصري 1-1 وتعرض للهزيمة في مباراتين أمام الزمالك بهدفين نظيفين والجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



يذكر أن مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تأتي على النحو التالي:



مباراة الجولة الأولى فى الفترة من 23 إلى 31 مارس 2020 ثم الجولة الثانية فى الفترة من 1 إلى 9 يونيو 2020 بينما الجولة الثالثة والجولة الرابعة بعد عام كامل من الجولة الثانية وتحديدًا في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021 فيما جاءت الجولة الخامسة فى الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 والجولة السادسة فى الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.



بينما ستقام مباراتى الذهاب والإياب فى المرحلة الثالثة والأخيرة للصعود للمونديال فى الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021 فيما جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون كالاتي :



بدأ منتخب مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبرى بمواجهة منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر الماضي فى القاهرة فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية خارج مصر أمام جزر القمر يوم 19 نوفمبر أيضا وانتهى اللقاءين بالتعادل.



ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديدًا فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر والجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر على أن يصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثاني المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.