بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسني بحضور نجوم الفن

شارك عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفالية التي إقامتها نقابة المهن التمثيلية لتكريم الفنان الكبير حسن حسني عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية.





أهدى التكريم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للفنان الكبير حسن حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد حلمي ، محمد هنيدي و سليمان عيد و اس اس نجم مسرح مصر وسليمان عيد وصلاح عبد الله ، أحمد سعد وإيهاب فهمى ومحسن منصور وسوزان نجم الدين وسلمى غريب وسامح بسيوني والمخرج أحمد شفيق ووائل عبدالله والمخرج أشرف فايق أحمد حبشي وعزوز عادل ومحمد يونس .. وغيرهم.



