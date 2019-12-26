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فن

بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسني بحضور نجوم الفن

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
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محمد صبحى
شارك عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفالية التي إقامتها نقابة المهن التمثيلية لتكريم الفنان الكبير حسن حسني عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية.

أهدى التكريم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للفنان الكبير حسن حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد حلمي ، محمد هنيدي و سليمان عيد و اس اس نجم مسرح مصر وسليمان عيد وصلاح عبد الله ، أحمد سعد وإيهاب فهمى ومحسن منصور وسوزان نجم الدين وسلمى غريب وسامح بسيوني والمخرج أحمد شفيق ووائل عبدالله والمخرج أشرف فايق أحمد حبشي وعزوز عادل ومحمد يونس .. وغيرهم.

وجاء التكريم على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الذي يقدم عدد من العروض المختلفة.
بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسني بحضور نجوم الفن
بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسني بحضور نجوم الفن
بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسني بحضور نجوم الفن
بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسني بحضور نجوم الفن
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