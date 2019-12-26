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فن

شاهد| دكتور مزيكا نجم التيك توك يعزف بفمه.. ويقلد أصوات كل الآلات الموسيقية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
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رنا أشرف- ابانوب نبيل- نور المصري
كثيرا ما سمعنا عن الآلات الموسيقية وكثيرا ما سمعنا أصواتها، وكل شخص تختلف طرق استمتاعه بها، وكل منا لديه أسلوبه للتعبير عن ارتباطه بالموسيقى والآلات الموسيقية، ولكن الغريب هو ارتباط زياد محمد، أو كما يلقب نفسه بـ"دكتور المزيكا"، بالموسيقى، فهو يعزف بفمه أصوات الآلات الموسيقية ويقلدها بحرفية عالية لدرجة تجعل كل من يسمعه يظن أن صوته هو آلة موسيقية بالفعل.

قال زياد محمد، الملقب بـ"دكتور المزيكا"، إنه بدأ باكتشاف موهبته عام ٢٠١٣، فكان هدفه الأكبر أن يكون مشهورا وسط أصدقائه بشيء مختلف وجديد، فحاول فى الشعر والغناء ولكنه فشل، وبدأ في البحث عن أصوات الآلات الموسيقية عبر "يوتيوب" والاستماع إلى أصواتها المختلفة؛ الرفيعة والغليظة، إلى أن وجد الكثير من أصوات الآلات وبدأ في تقليدها ونجح بطريقة واضحة، فبدأ بالعزف فى الكثير من الحفلات إلى جانب فرق موسيقية كبيرة ومعروفة.

نالت الموسيقى التى يعزفها بفمه إعجاب وانبهار كل من يسمعها، حيث يوضح أنه قام بالعزف فى الكثير من الأماكن مثل الشوارع والأنفاق والمترو وفى الترام بمدينة الإسكندرية، مما جعله يكسر حاجز الخوف عند وقوفه أمام الجماهير فى الحفلات لرؤية موهبته.

وأوضح زياد أنه مهتم بتطبيق "التيك توك" لوجود متابعين له على التطبيق من جميع أنحاء العالم يشجعونه، مما جعل إدارة التطبيق تختاره لتمثيل مصر فى دبى، ويرى أنها فرصة كبيرة له ليرى الكثير فنه والحضور مع الكثير من الشخصيات المعروفة والمؤثرة.
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