بعد واقعة فقد الأحذية.. اِعرف أول رد فعل من مسؤولي الزمالك

حرص مسئولو بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على شراء أحذية جديدة للاعبى الأبيض.



ياتي هذا بعدما فقدت البعثة حقيبة الأحذية الخاصة باللاعبين خلال رحلة السفر من إثيوبيا إلى زامبيا.



وأقدم مسئولو البعثة على شراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض مران الفريق اليوم بزامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة من عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



وتلقى مسئولو الزمالك تأكيدات من قبل مسئولى مطار زامبيا بوصول حقيبة الأحذية المفقودة الخاصة ببعثة الفريق، غدًا الجمعة، وذلك قبل مران الفريق الختامى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، وذلك بعدما عمل القائمين على بعثة الأبيض التى يترأسها هاني زادة، على التحرك سريعًا من أجل تحرير محضر بالواقعة فى المطار، لحل الأزمة.