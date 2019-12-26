عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.



سوف يعد عقد عبد الله السعيد أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.



وأضاف المصدر أن عبد الله السعيد تلقي عروضا إماراتية فى الفترة الأخيرة على رأسها عرض من نادى الوحدة، ولكن اللاعب يميل إلى توقيع عقد مدته موسمين ونصف الموسم مع نادى الزمالك.



واشار المصدر ان مرتضى منصور رئيس الزمالك رحب بإتمام الصفقة وطلب اللاعب فى البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.



وتابع المصدر ذاته إن عبد الله السعيد سيتنازل عن مستحقاته لدى بيراميدز من أجل الانضمام للزمالك فى يناير حال إنهاء التفاوض معه بشكل رسمى خلال الفترة الجارية من قبل مسؤولى الزمالك بعد التفاوض الشفوي الذي تم معه حول مختلف التفاصيل المالية.

