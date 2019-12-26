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مرأة

مهرجان العراق لفنون المرأة يكرم الميكب ارتست نور سنفورة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:26 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كرم مهرجان العراق لفنون المرأة الميكب أرتست العراقية نور سنفورة، لجهودها وبساطتها في استخدام ادوات التجميل ونصائحها لظهور المرأة العربية بشكل جميل باستخدام أبسط الأدوات.

من جانبها عبرت الميك أب أرتست نور سنفورة، عن سعادتها بالتكريم في مهرجان المرأة، لافتة إلى أنها تهدي ذلك التكريم لكل السيدات العرب.

وقالت إنها تحرص على استخدام أبسط الأدوات وتنصح دائما السيدات العرب بعدم المبالغة في استخدام أدوات التجميل والميك أب.

ونوهت بأن السيدات العرب هن جميلات ببساطتهن وطبعهن الشرقي، والجميلات منهن من لا يبالغن في استخدام أجوات التجميل.
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