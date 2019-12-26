أول رد فعل من بيراميدز .. بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

Our leader "Abdalla El Said", The Top Egyptian Scorer in 2019💪🏻☝⚽ #pyramidsfc pic.twitter.com/1dtJgVEXW5 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.سوف يعد عقد عبد الله السعيد أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.ونشر الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو يبرز من خلاله ما قدمه عبد الله السعيد مع الفريق في هذا الموسم.وجاء التعليق على هذا الفيديو:" قائدنا وهداف الدوري الممتاز عام 2019 برصيد 9 أهداف".جدير بالذكر ان مرتضى منصور رئيس الزمالك رحب بإتمام الصفقة وطلب اللاعب فى البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.