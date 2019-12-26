الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف الأخير وما أثير حول تفكيره في الاستقالة من منصبه بسبب تراجع نتائج فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة.



وأكد المصدر أن مرتضى لا يفكر في الاستقالة وما أثير في هذا الشأن عار تماما من الصحة.



وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تحاول حل الأزمات داخل الفريق في الوقت الحالي ووضع الفريق على الطريق الصحيح بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.



ويستعد الزمالك لملاقاة زيسكو الزامبي السبت المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وشدد المصدر على أن مجلس الإدارة الحالي للزمالك مستمر حتى نهاية ولايته ولن يتم إجراء انتخابات مبكرة من الأساس.

