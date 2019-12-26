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رياضة

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:57 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عمرو ابوبكر
كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تفاصيل تلقي سيد عبد الحفيظ المدرب العام لفريق كرة القدم الاول بالنادي الاهلي عرض استعانة بأحد الشيوخ بعد معاناة الفريق الأحمر من كثرة الإصابات.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: " شهدت على هذا الأمر ان سيد عبدالحفيظ تلقى عرضا من شخص ما اقترح عليه بعد كثرة الإصابات أن يذهب إلى شيخ".

وأضاف القيعي أن عبد الحفيظ رفض ورد أن هذا الكلام فارغ كيف سأذهب إلى اللاعبين وأخبرهم بذلك؟! وكيف سأحاسبهم إن أخفقوا فسيكون مبررهم السحر".

وأكمل ساخرًا: "إذا لجأ كل الناس للسحر سيكون هناك دوري للسحرة، وسيكون هناك منهم محترفون وكل واحد له سعر بناء على البطولات التي يحرزها ونجلس نحن في بيتنا".

وأتم: "أنا سأرتدي عمة وأجلس في بيتنا، وإن كانت الشبكة مغلقة، هل عندما يأتي الشوط الثاني وتتبدل الشباك هل الخصم يأخذ قفل الشباك معه".
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