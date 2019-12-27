الزمالك يحسم الجدل حول قرب انضمام عبدالله السعيد للفريق خلال الميركاتو الشتوي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن حقيقة قرب تعاقد الفريق مع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأكد أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لم يحدد حتى الآن احتياجاته خلال الميركاتو الشتوي حيث طلب كارتيرون فترة لدراسة الأمر والاستقرار على الصفقة الجديدة.





وأضاف أن الزمالك لديه مقعد واحد فقط في القائمة مشددا أنه قام بتحديد أسماء محددة في كل مركز يحتاجه الفريق وينتظر قرار كارتيرون النهائي.





وقال : إن الزمالك لم يتواصل مع عبدالله السعيد حتى الآن حيث ينتظر قرار كارتيرون النهائي .



