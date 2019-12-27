لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

كشف أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف النادي من انضمام محمود عبد المنعم كهربا لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأكد أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك تقدم بشكوى رسمية ضد كهربا عقب انضمامه لـ افيش البرتغالي واختصم بها الأهلي





وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " سيحدد جلسة لمناقشة الأمر مشددا أن الزمالك يحتفظ بحقوقه المادية ضد اللاعب.



