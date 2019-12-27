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رياضة

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:23 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف النادي من انضمام محمود عبد المنعم كهربا لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

وأكد أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك تقدم بشكوى رسمية ضد كهربا عقب انضمامه لـ افيش البرتغالي واختصم بها الأهلي 

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " سيحدد جلسة لمناقشة الأمر مشددا أن الزمالك يحتفظ بحقوقه المادية ضد اللاعب. 

وأكمل أن الاتحاد الدولي سيحسم الأمر ويحدد من صاحب الحق في أزمة كهربا، أما بشأن خالد بوطيب نجم الفريق فأكد أنه لاعب مميز ورائع حيث يجري أشعة جديدة في فرنسا لمقارنتها بنظيرتها في ألمانيا مشددا أن القرار النهائي سيكون هدفه مصلحة اللاعب والفريق.
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