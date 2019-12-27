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رياضة

شوقي غريب يفجر مفاجأة بشأن قرب انتهاء عقده مع المنتخب الأوليمبي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن حقيقة قرب انتهاء عقده مع المنتخب خلال الفترة الحالية عقب تتويج المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

وأكد غريب في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن عقده وعقد الجهاز المعاون له مستمر مع المنتخب الأوليمبي حتى بعد أولمبياد طوكيو 2020. 

وأضاف أن عقده كان سينتهي حال فشل المنتخب في التتويج بالبطولة مشددا أنه أمر متعارف عليه في جميع المنتخبات.

وتابع أن الفراعنة الصغار يستعدوا جيدا لاولمبياد طوكيو 2020 حيث سيخوض مباريات ودية أمام المنتخب المتأهلة للأولمبياد.
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