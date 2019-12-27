أصالة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها بالكويت

تصدر اسم المطربة أصالة نصري وسائل التواصل الاجتماعي بعد حفلها المميز بالكويت الذي نال إعجاب جميع محبيها في الكويت.
ونشر العديد من الجماهير بعض المقاطع من الحفل و عبروا عن مدى حبهم و استمتاعهم بالحفل.
الجدير بالذكر أن أصالة قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من حفل ختامها بالكويت وكتبت عليها معلقة: "يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب، بحلوها ومرّها ، ونصنع معًا ذكرى نهاية هذا العام في الكويت".