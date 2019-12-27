أصالة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها بالكويت

تصدر اسم المطربة أصالة نصري وسائل التواصل الاجتماعي بعد حفلها المميز بالكويت الذي نال إعجاب جميع محبيها في الكويت.





ونشر العديد من الجماهير بعض المقاطع من الحفل و عبروا عن مدى حبهم و استمتاعهم بالحفل.



