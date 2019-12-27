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منوعات

أصالة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها بالكويت

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر اسم المطربة أصالة نصري وسائل التواصل الاجتماعي بعد حفلها المميز بالكويت الذي نال إعجاب جميع محبيها في الكويت. 

ونشر العديد من الجماهير بعض المقاطع من الحفل و عبروا عن مدى حبهم و استمتاعهم بالحفل.

الجدير بالذكر أن أصالة قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من حفل ختامها بالكويت وكتبت عليها معلقة: "يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب، بحلوها ومرّها ، ونصنع معًا ذكرى نهاية هذا العام في الكويت".
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