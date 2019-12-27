شكوى الأهلي ضد مرتضي منصور.. القيعي يفتح النار على اللجنة الخماسية

فتح عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي النار على لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بسبب شكوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة الأهلي أن قرارات لجنة الانضباط الأخيرة بشأن إيقاف مرتضي منصور لـ 3 مباريات تدل على حزم اللجنة تجاه منع أي تطاول يحدث في الكرة المصرية.وأضاف أن تلك القرارات تؤكد ان اللجنة لا تتهاون مع أي شكوى تصل لها مشددا "هل قامت اللجنة الخماسية بتصعيد الشكوى لـ لجنة الانضباط".وتابع أن اللجنة الخماسية يجب أن تصدر بيان يكشف مصير الشكوى حتى في حال عدم تصعيدها فيجب أن تصدر بيان دبلوماسي تطالب النادي الأهلي بتهدئة الأوضاع خلال الفترة الحالية.وأكمل عدلي القيعي أن موقف اللجنة الخماسية من الشكوى لابد وأن يكون واضحا وصريحا.