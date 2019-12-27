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أخبار العالم

عقب إعلان حماية حدودها مع ليبيا.. تركيا تعفي مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
الجزائر وتركيا
الجزائر وتركيا
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شيماء مصطفى
أعلنت تركيا، إعفاء مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقا لما ذكرته عدد من وسائل الإعلام التركية.

وأصدرت الرئاسة التركية، إعفاء لمواطني الجزائر، الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، حيث حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن خلال هذا القرار، يمكن لهؤلاء الفئات المذكورة، دخول أراضي تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية لمدة أقصاها 90 يوما، في كل 180 يوما.

يأتي القرار في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى للأمن الجزائري، في اجتماع برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، أنه اتخذ إجراءات لحماية الحدود مع ليبيا، بعد إدعاءات تركيا وحكومة الوفاق بأنها شكلت تحالف مع تونس والجزائر للتدخل في شأن ليبيا.

وقال المجلس في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، إنه درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي"، مؤكدا أنه قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية الحدود والإقليم الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا.

فيما أصدرت الرئاسة التونسية بيانا، قالت فيه إنها لن تكون جزءا من أي تحالف أو حلف أو فصيل عسكري، خاص بليبيا، مؤكدة ضرورة إيجاد حل عادل وسريع للأزمة الليبية، ما يثبت بشكل رسمي كذب إدعاءات تركيا والوفاق.
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