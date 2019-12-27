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فن

شاهد.. بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية السينمائي للفيلم القصير
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آيه عاطف
يكشف مهرجان الاسكندرية السينمائي للفيلم القصير عن البوستر الخاص به و ذلك ضمن الاستعدادات النهائية للدورة السادسة المزمع إقامتها في الفترة من ٢٦ الي ٣١ يناير ٢٠٢٠ .

صرح المخرج محمد محمود رئيس المهرجان عن استخدام شخصية هيباتيا لتكون هي بطلة بوستر المهرجان والتي عاشت حياتها في مدينة الإسكندرية و كانت تقاوم بالعلم و الفكر الجهل التي عاشت في الإسكندرية فكانت عالمة فلك و كاتبة و فيلسوفة و تم إعدامها بسبب علمها.

يذكر ان "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، بينما أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن تكريم الفنان إبراهيم نصر، خلال حفل افتتاح دورته السادسة؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وتوصل المهرجان إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام. 

وستستمر عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
شاهد.. بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير
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