AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
كشف القطري عبدالرحمن الجاسم حكم مباراة ليفربول وفلامينجو البرازيلي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، كوليس حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وأشهر عبد الرحمن الجاسم البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي.

وقال الحكم القطري في تصريحات تلفزيونية:" أوجه التحية في البداية لـ محمد صلاح، هو لاعب محترم وخلوق، لكن بالنسبة لي تدخل محمد صلاح مع لاعب فلامينجو يستحق بطاقة صفراء.

وأضاف:" المساعد قالي في السماعة إنذار إنذار إنذار، توجهت إلى محمد صلاح وقلت بطاقة صفراء، قال لي لا أقصد، قلت له أعلم أنك لاعب محترم ولكن بطاقة صفراء".

وتوج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فلامينجو بهدف دون رد في المباراة النهائية.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أحسن لاعب في كأس العالم للأندية، بعدما صنع هدف خلال مباراتين، وظهر بشكل مميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آرسين فينجر يشيد بـ محمد صلاح ويشبهه بـ ليونيل ميسي

محمد صلاح يحلم بتحطيم رقم حسين الشحات في كأس العالم للأندية

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

الـ VAR ينقذ فلامينجو من ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة +90

محمد صلاح يحتفل بالتتويج بكأس العالم للأندية في عقر دار تميم

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد

ترشيحاتنا

رحلة الموت.. سقوط طائرة ركاب على مبنى..فيديو

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن العدادات التقليدية.. الحكومة ترد

قائمة أسعار شيري chery من الوكيل بعد التخفيضات الأخيرة

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أم العواجز.. حكاية مسجد السيدة زينب عبر مئات السنين.. صور

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟