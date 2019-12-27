الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

كشف القطري عبدالرحمن الجاسم حكم مباراة ليفربول وفلامينجو البرازيلي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، كوليس حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.



وأشهر عبد الرحمن الجاسم البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي.



وقال الحكم القطري في تصريحات تلفزيونية:" أوجه التحية في البداية لـ محمد صلاح، هو لاعب محترم وخلوق، لكن بالنسبة لي تدخل محمد صلاح مع لاعب فلامينجو يستحق بطاقة صفراء.



وأضاف:" المساعد قالي في السماعة إنذار إنذار إنذار، توجهت إلى محمد صلاح وقلت بطاقة صفراء، قال لي لا أقصد، قلت له أعلم أنك لاعب محترم ولكن بطاقة صفراء".



وتوج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فلامينجو بهدف دون رد في المباراة النهائية.



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أحسن لاعب في كأس العالم للأندية، بعدما صنع هدف خلال مباراتين، وظهر بشكل مميز.