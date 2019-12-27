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حوادث

مصرع شخص وإصابة ١٢ أخرين في حادث انقلاب سيارة ببورسعيد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أصيب منذ قليل، 12 عامل ولقي آخر مصرعه من العاملين بمصنع ضفائر بورسعيد علي طريق محور ٣٠ يونيو بنطاق بورسعيد في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص.

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغ عن وقوع الحادث فتم الدفع بسيارات الإسعاف الى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.

واستقبلت مستشفى السلام جميع المصابين وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.

كما تم توجيه حالة الوفاه الى مشرحة مستشفى السلام ليتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن

وبالفحص المبدئى تبين ان جميع الحالات تعانى من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من نزيف بالمخ وتبين أنهم: 

1 عيد عبد الرحمن علي 42 سنة 
2 محمود هشام عبد الباسط 18 سنة 
3 محمود السيد السيد 24 سنة 
4 عبد الله صبيح محمد 24 سنة 
5 خالد محمد ابراهيم 19 سنة 
6 هاني أحمد العزبي 24 سنة
7 أسامة فاضل محمد جلال 20 سنة
8 عبد الله فتحي محمد 20 سنة 
9 خالد السيد جمعة 30 سنة 
10 إيمان علي مصطفى 20 سنة 
11 محمد السيد أحمد 27 سنه
12 مصطفى ماهر على 22 سنة
13 أحمد سمير احمد بدوي 29 سنه جثة هامدة
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