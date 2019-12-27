لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

كشفت مصادر مطلعة في الآثار تفاصيل 4 تماثيل كباش سيتم نقلها من الأقصر إلي القاهرة،لتوضع كما أعلن مجلس الوزراء بجوار المسلة الفرعونية التي سيتم وضعها في ميدان التحرير ضمن مخطط تطويره.



وقالت المصادر إن الكباش التي ننفرد بصورها، سيتم جلبها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك في الأقصر،حيث أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد وافقت على النقل منذ حوالي أسبوع.



وأوضحت المصادر أن الـ 4 كباش التي سيتم نقلها ضمن حوالي 60 كبش موضوعة علي جانبي الصرح الأول،وكل جانب به ما يقرب من 30 كبش،حيث أنه قد تم وضعهم هكذا علي جانبي الطريق منذ أيام المصري القديم.



وقالت المصادر أن طريق الكباش كان ممتدا بمحاذاة الكباش من أمام الكرنك حتي الصرح الثاني في الداخل، والبعض يقول ان رمسيس الثاني وضع إسمه عليها لكن صاحب الكباش الأساسي امنحتب الثالث، وبالتالي كانت الكباش ممتدة حتي الصرح الثالث والأسرة 18"الدولة الحديثة".



وأوضحت المصادر أنه في فترة الأسرة 22"الأسرة الليبية"والأسرة 25 والأسرة 30 كي يقوموا بالإنشاءات التي وضعوها في الكرنك،ومنها عمود طهرقا والصرح الاول وبعض المقاصير أنشأتها الأسرة 22،حينها اضطروا إلي إزاحة هذه الكباش علي الجانبين،وذلك قبل ما يقرب من 900 عاما قبل الميلاد.



وأضافت:كانت الكباش داخل المعبد موازية للكباش في الخارج وتم وضعها علي الجانبين بعد ازاحتها،ومن المقرر إختيار 4 كباش منها للنقل الي ميدان التحرير،علي أن تكون مكتملة وغير فاقدة الرأس،وحالتها تسمح بالنقل بعد أن يتم إجراء ترميم أولي لها،وسيتم نقلها بطريقة آمنة في موعد مقارب لتركيب المسلة الموجودة حاليا في أرض الحزب الوطني بالتحرير.