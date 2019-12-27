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رياضة

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز ع زيسكو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد المهندس هانى زادة رئيس بعثة الفريق بزامبيا جلسة ودية مع لاعبي الفريق الكروي عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبي.

وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم في حال تحقيق الفوز.

ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلًا منهما
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