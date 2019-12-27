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مرأة

فوائد العدس الأصفر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب واحد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:21 م
فوائد العدس الاصفر
فوائد العدس الاصفر
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أمينة الدسوقى
فوائد العدس الأصفر، مذهلة للجسم كله حيث إن العدس الأصفر تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد لذلك يستخدم كمصدر غذائي هام فهو غني بالألياف، مما يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية، وغيرها من الفوائد التى تعود على صحتك لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد العدس الأصفر.

فوائد العدس الأصفر 

يحتوي العدس الأصفر على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية، والتي يحمي الكثير منها من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني كما تتضمن فوائد العدس الأصفر مايلي:-

- يحتوى العدس الأصفر على البوليفينول وهو مركبات نشطة تحارب العوامل الضارة في الجسم مثل "الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع إلى أمراض القلب والسرطان"، حيث تم ربط العدس الاصفر بفوائد صحية طويلة الأمد، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من مرض السكري.

- العدس الاصفر يحتوى على نسبة عالية من البروتين.

- العدس مصدر غنى بالحديد، حيث يحتوي كوب واحد من العدس على 6.6 ملليجرام من الحديد ، أي حوالي ثلث ما تحتاجه طوال اليوم، وخاصة أن الحديد مهم للغاية للحفاظ على ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

- كما يعد العدس الاصفر مصدر كامل من الألياف والتى تحسن الصحة الهضمية والحفاظ على وزن صحي.

- العدس جيد للعظام، حيث يسعى الكثيرون لتنال منتجات الالبان على حساب البقوليات على الرغم من العدس هو خيار حيث يحتوى الكوب من العدس الاصفر على 38 جرامًا من الكالسيوم .

- يعتبر العدس الاصفر مصدر جيد لحمض الفوليك، حيث أن حمض الفوليك من العناصر الغذائية المهمة التي يجب عليك تناولها طوال الوقت وخاصة عند الحمل، فعدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى عيوب خلقية خطيرة حيث أن هذا الحمض يدعم نمو الشعر الصحي ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث اثبتت الدراسات أن العدس هو مصدر غذائي رائع وممتص جيدًا لحمض الفوليك، خاصةً بالنسبة للنساء الحوامل أو اللائي يأملن في الحمل قريبًا.

- العدس الاصفر مصدر غنى بالمغنيسيوم. إذا كنت تعاني من مشكلة في النو ، أو متوترة أو مرهقة ، فقد يستفيد جسمك من تناول المغنيسيوم، من خلال العدس حيث أن كوب من العدس المطبوخ يحتوى على 71 مل من الماغنسيوم.

مصدر المعلومات مواقع wellandgood وhealthline.


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