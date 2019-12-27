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رياضة

قبل مباراة الأهلي.. مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك منذ الصغر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:32 م
ليزوي سويسي ، المدير
ليزوي سويسي ، المدير الفني لنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي
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إسماعيل محمود
قال ليزوي سويسي ، المدير الفني لنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي أنه يشجع نادي الزمالك في مصر منذ صغر سنه.

وقال سويسي ل صدى البلد:" أعرف الكثير عن الكرة المصرية ، أتذكر حادثة الطوبة الشهيرة في تصفيات كأس العالم ، وأنا أشجع الزمالك في مصر، إنه فريق كبير وعريق وأنا أشجعه منذ كنت طفلًا."

ويحل نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على النادي الأهلي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل نادي بلاتينيوم المركز الأخير في مجموعته برصيد صفر من النقاط، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة.
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