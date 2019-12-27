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تكنولوجيا

Facebook تصدم مستخدمى Messenger بهذا الإجراء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:59 م
Facebook تصدم مستخدمى
Facebook تصدم مستخدمى Messenger بهذا الإجراء
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ندى على
كشف موقع Venture Beat أن شركة فيسبوك وضعت بعض القواعد الجديدة على مستخدمى تطبيق المراسلة Messenger وكذلك تطبيق Messenger Lite.

ولن يستطيع المستخدمون الدخول على تطبيقات Messenger أو Messenger Lite دون أن يكون لديهم تطبيق فيسبوك، حيث فى السابق كان يمتلك المستخدمون حق اختيار عدم تحميل أو التسجيل على موقع فيسبوك.

ولاحظ المستخدمون الجدد والذين لم يقوموا بتحميل تطبيق فيسبوك بوجود صعوبة كبيرة في الدخول على تطبيق Messenger . كما ظهرت لهم بعض الرسائل التى توضح أن دخولهم مشروط ببعض القواعد.

وفي تقرير لجريدة New York Times ذكرت فيه أن شركة فيسبوك ستقوم بدمج تطبيقاتها بالكامل وهذا سيشمل WhatsApp و Instagram وMessenger.

وكانت فيسبوك أتاحت في 2015 إمكانية استخدام التطبيق من دون حساب، وكانت تتحقق من هوية الأشخاص بأرقام الهواتف والصور والأسماء.
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