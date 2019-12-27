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رياضة

حكام الزمالك وزيسكو يؤدون مرانهم قبل تدريب الفريق الأبيض

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:34 م
شعار نادي الزمالك
شعار نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدى طاقم التحكيم من موريشيوس المقررة له إدارة مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي أمام زيسكو الزامبي مرانه بملعب ليفي موانا واسا قبل بدء مران الزمالك على الملعب نفسه اليوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي المقرر لها غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.

ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكل منهما.
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