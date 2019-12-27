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رياضة

سفير مصر بزامبيا يحضر مران الزمالك الأخير قبل لقاء زيسكو غدا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمقام حاليا بملعب ليفي موانا واسا وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي.

وتواجد في المران بصحبة سفير مصر، المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة بزامبيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي المقرر لها غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.

ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكل منهما.
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