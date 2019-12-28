اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب.. محامي: القانون يضرب بيد من حديد ومصر غير مصنفة الأولى فى حالات الاغتصاب والتحرش اللفظي هو الأكثر شيوعًا

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات وقائع من محضر الجلسات

أستاذ علم اجتماع: البطالة وغياب الوعي الديني وراء ارتكاب جرائم الاغتصاب

محامي بالنقض: القانون يضرب بيد من حديد ولا يوجد نص قانوني معطل

مصر ليس مصنفة الأولى فى حالات الاغتصاب والتحرش اللفظي هو الأكثر شيوعًا





يكاد لا يمر يوم إلا وتقع حالة اغتصاب، فالأمر لا يقتصر على الاغتصاب من شخص لا تربطه أي صلة بالضحية، بل أحيانًا يكون الاغتصاب من أقرب الاشخاص مثل الأخ أو الأب وربما تأتي الجريمة من أشخاص بعيدين كل البعد عن الضحية لتقع فريسة ذئاب بشرية في الشوارع والأسواق.





ومن المعتاد أن تلك القضايا دائمًا تأخذ مسارها الخاطئ بسبب عدم تحرير محضر من قبل الضحية خوفًا من الوصمة الاجتماعية الشديدة التي يُلقي بها على النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب.





يرصد موقع صدى البلد تقريرًا حول الحالات التي تعرضن للاعتصاب الوحشي، خلال الفترة الماضية، فضلًا عن آراء الخبراء الاجتماعيين والنفسيين فى الحد من تلك الظاهر والفرق بين الفعل الفاضح، وهتك العرض، والاغتصاب، في البداية قال الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية: إن البطالة وغياب الوعي الديني والأخلاقي والتربوي، من الأسباب الرئيسية في ارتكاب جريمة الاغتصاب، لافتا الي اننا اصبحنا نعيش في مجتمع لا يراعي أي قيم او أخلاق أو مبادئ تربوية.





وأكد أبو الحسن، إن ظهور حوادث اغتصاب الآباء لبناتهم نابع من انحراف سلوكي ومرض نفسي وشخصية غير سوية، مشيرًا الى أن المخدرات تعد سببًا رئيسيًا وراء انتشار تلك الظاهرة.





وناشد أستاذ علم الاجتماع، الاسرة بالتربية الصحيحة والتنشئة الجيدة للأبناء، والمراقبة الجيدة لهم وفي حالة ملاحظة سلوك خاطئ عليهم يجب التوجه للطبيب النفسي حتى يعالج الخلل المتواجد داخله.





وأكد أستاذ علم الاجتماع أن التحرش يقع بنسبة كبيرة فى العمل، مشيرًا إلى ان تحدث رب العمل مع الموظفة حول أمور عائلية تخصها يعد تحرشا وفق المعايير العالمية، موضحًا أن الحل في مشكلة التحرش إنشاء جيل يحترم جسده ويحافظ عليه، ويحترم جسد الآخرين.





ومن جهته، قال عبد الفتاح نصار المحامي بالنقض، إن نسبة الاغتصاب تقل سنويًا فى مصر بسبب عودة قبضة الشرطة من جديد بخلاف عام 2011 و 2012 فترة الانفلات الأمني.





وأكد المحامي بالنقض، أن القانون لا يوجد به مواد معطلة وأنه رادع فى كل حالات الاغتصاب حتى وصولًا الى حكم الاعدام، موضحًا ان مصر ليس مصنفة الاولى فى حالات الاغتصاب ولكن التحرش اللفظي يكون في مصر أكثر.





وأوضح، أن أنواع الاغتصاب متعددة منها الاغتصاب الجماعي الذي يحدث عندما تقوم مجموعة من الأشخاص باغتصاب ضحية واحدة، كما يُذكر أن حالات الاغتصاب التي تنطوي على منتهكين أو أكثر من المغتصبين (عادة ثلاثة على الأقل)، تقع في أجزاء كثيرة من العالم والقانون يقف أمامها بيد من حديد.





وأكد أن النوع الثاني من الاغتصاب الاغتصاب الزوجي ويُعرف باسم اغتصاب الزوجة، أو اغتصاب الزوج، أو اغتصاب الشريك أو الاعتداء الجنسي على الشريك الحميم، أو الاغتصاب بين زوجين متزوجين، ويظن الرجل أن له حق مجامعة زوجته كلما رغب حتى لو لم ترغب هي في ذلك.





- اغتصاب طفلة في صعيد مصر





جنا الطفلة البريئة التي تعرضت الى الاغتصاب الوحشي على يد شاب لم يكمل عامه الـ 16 من عمره ، عندما تجرد من كل مشاعره الانسانية واغتصب طفلة بريئة عمرها 6 سنوات داخل زراعات الذرة ، لم يكتفي المتهم بذلك وقام بخنقها بالبنطلون الذي ترتديه عقب ارتكاب فعلته.





تلك الضحية تقيم بقرية السقرية، دائرة مركز المنشاة، بمحافظة سوهاج ، عثر على جثتها داخل زراعات الذرة، مجردة من كامل ملابسها، بها عدة سحجات وكدمات متفرقة بجميع جسدها.





وبتشكيل فريق بحث قاده مدير المباحث الجنائية، وبسؤال عدد من العاملين في مخزن بلوك ابيض قريب من مسرح الجريمة، أفادوا باختفاء عامل "يوسف. م. ت" ١٥ عاما ويقيم بذات الناحية، وعقب مرور ٦ ساعات من الجريمة تم القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.





وأكد المتهم في اعترافاته، أنه تتبع المجني عليها أثناء سيرها بجوار الزراعات وتعدى عليها بالضرب بحجر في رأسها، وعندما فقدت الوعي قام بسحبها داخل زراعات الذرة وتعدى عليها جنسيا، وبعد أن فرغ من جريمته قام بخنقها بالبنطلون الذي ترتديه، وبعدها هشم رأسها بحجر.





- اغتصاب جماعي في مدينة كرداسة





تعرضت سارة ضحية مدينة كرداسة الي اغتصاب جماعي على يد أقرب الأقربين ، حيث تحرش بها والدها تارة ويغتصبها عمها تارة أخرى، ويواقعها عمها الآخر جنسيا، لمدة 9 شهور لم تستطع الفتاة التحدث أو فضح أمر أهلها، وحملت عارها وحدها.





وفي إحدى الليالي دخل عليها والدها برفقة عمها الي غرفة نومها و أجبروها على خلع ملابسها بالكامل حتى أن وقفت عارية أمامهم ينظرون اليها كفريسة، وبدأت أيديهم تتحرك على جسد الفتاة يمينًا ويسارًا في سائر جسد الضحية، ومرت ساعة تلو الأخرى وهم يتحرشون بها وكأنها عاهرة .





مر يوم تلو الأخر وعادوا مرة أخرى و افتعلوا بها نفس فعلهم الا ان عمها واقعها جنسيا ومكث يمارس الجنس معها بصحبة أبيها لمدة 9 أشهر حتى قاموا بتصويرها عارية لكي لا تستطيع فضحهما.





وكان مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل تضررها من والدها وعمها الاثنين، وأشارت التحريات العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.





كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيا منذ 9 أشهر بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات، انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط والد الفتاة عاطف ٤٢ سنة عامل وعمها عبد الله ٤٠ سنة سائق وسمير ٢٥ سنة خياط عمها الثاني، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.





- السيدة العجوز تتعرض للاغتصاب وهي جثة هامدة





السيدة العجوز كما يلقبها أهالى منطقة حدائق القبة، التي تعرضت الى الاغتصاب وهي ميتة، عندما أقدم شاب بالشروع في قتلها، بعد علمه تواجدها بمفردها داخل شقتها، فظل يفكر في حيلة للدخول إلى شقتها وسرقتها.



