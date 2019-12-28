ماذا قال أحمد السعدني بعد خطبة هنادي منها واحمد خالد صالح.. شاهد

هنأ الفنان احمد السعدني، الفنانة هنادي منها والفنان أحمد خالد صالح، على الخطوبة التي اقيمت عصر امس الجمعة 27 ديسمبر، بحضور عائلي محدود.



ونشر احمد السعدني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لهنادي منها واحمد خالد صالح من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: "الف مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم".



وشاركت هنادي مهنا، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



وتستعد هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.