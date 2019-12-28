دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



المباراة تنطلق في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، على إستاد السلام ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، بتعليق التونسي عصام الشوالي.



ويتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة الهلال السوداني اليوم بالملعب الأولمبي برادس والذي يقوده لاعب القلعة الحمراء السابق حمادة صدقي.



بطل السوداني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحل ثالثًا بنفس عدد النقاط ثم بلاتينيوم متذيل المجموعة بلا أي نقاط.



وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

