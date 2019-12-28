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رياضة

مرتضى منصور يجهز مفاجأة للاعبي الزمالك.. اعرف التفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
يجهز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم ، حال تخطي عقبة فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد عصر اليوم ، السبت ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتمثلت مفاجأة مرتضى في صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد الانتعاشة المالية للنادي بعد حصوله على مستحقاته السنوية من المحلات التجارية بسور النادي ، والتخلص من الأزمة المادية التي مر بها الزمالك في الفترة الأخيرة.

وربط مسئولو الزمالك صرف باقي المستحقات المتأخرة للاعبين بتحسن النتائج في الفترة المقبلة بعد نزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري.
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