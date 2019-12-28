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مرأة

بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:09 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا جمهورها بأول صور تجمعها بخطيبها الفنان احمد خالد صالح عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وهو ما جعلها تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل، بعد إطلالتها الأنيقة والمحتشمة أمس بخطوبتها ، وهو ما تعتمد عليه فى أغلب اطلالتها التى تتميز بالبساطة والرقى.

ويذكر أن حرصت هنادى على توجيه رسالة رومانسية لخطيبها قائلة: "طوبى لأفضل رجل يمكن أن يطلبه أي شخص على الإطلاق ، وينتهي عام 2019 على أعلى مستوى love أحبك أحمد خالد خطيبي❤"
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا
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