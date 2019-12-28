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فن

العناية الإلهية أنقذتها| قصة محاولة انتحار ناهد صبري في ذكرى ميلادها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
ناهد صبري
ناهد صبري
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سعيد فراج
تحل اليوم السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة الشرقية ناهد صبري، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1925، في قرية صغيرة تقع على بعد كيلومترات قليلة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتزوجت مرتين في حياتها. 

عاشت ناهد صبري، في حلم الشهرة ودخول الوسط الفني، حتى قرأت إعلانا منشورا بإحدى المجلات يطلب فيه المخرج حسين فوزي وجوها جديدة للسينما وبدون تردد تقدمت هى وشقيقتها، وبالفعل تم نشر صورهما. 

وقعت المجلة في يد شقيق ناهد صبري، الذي ثار ثورة عارمة وحضر للقاهرة وأقام الدنيا ولم يقعدها على رأسيهما وأجبرهما على العودة معه بالقوة للقرية الريفية. 

لم تتمالك ناهد صبري نفسها، وشعرت بأن حلمها الذى أصبح قريبا منها يهرب بعيدا، لذا سعت للانتحار، ولكن العناية الإلهية أنقذتها، وأجبر أخوها شقيقتها على الزواج رغما عنها من أحد المزارعين وقام بسجنها هى في البيت لحين زواجها من مزارع آخر. 

وقبل الزواج بأيام قلائل نجحت ناهد صبري، للمرة الثانية في الهروب، ولكن هذه المرة بدون شقيقتها وتوجهت لابنة عمها التي نفت تماما وجودها عندها.
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