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حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف الراقصة جوهرة على حبسها بتهمة التحريض على الفسق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
الحكم فى استئناف
الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة
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حوادث
تصدر اليوم محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكمها فى الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على الحكم الصادر بحبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.
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