اليوم.. الحكم في استئناف الراقصة جوهرة على حبسها بتهمة التحريض على الفسق

تصدر اليوم محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكمها فى الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة " على الحكم الصادر بحبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.





وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.



