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فن

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يرقصان على أنغام "عنيا بتحبك" بحضور تامر حسني.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
آيه عاطف
حرص الفنان تامر حسني، على الاحتفال مساء أمس الجمعة بخطوبة كل من الفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح بالرغم من إحيائه حفلا بقاعة المنارة في نفس اليوم.

وقام الثنائي بالرقص على انغام أغنية "عنيا بتحبك" للفنان تامر حسني مع إلتقاطهم مقطع فيديو لهما على طريقة السيلفي.

يذكر أن هنادي مهنى، شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

كما تستعد هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
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