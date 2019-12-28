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فن

صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:01 م
الأحتفال بـ خطوبة
الأحتفال بـ خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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آيه عاطف
احتفلت كل من الفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، مساء أمس الجمعة بخطوبتهما في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

وكان الخبر بمثابة مفاجأه سعيدة لجمهور أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، خاصة وأن والد هنادي مهنا، كان قد نفى الخبر في بداية تداوله، حتى تم الإعلان عن الخطوبة بشكل رسمي. 

وتشارك هنادي مهنى فى فيلم بنات ثانوى مع مى الغيطى وجميلة عوض، بعد ظهورها اللافت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

"زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد
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