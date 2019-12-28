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منوعات

باب النجار مخلع.. هجوم أخطر أفعى في العالم على صائد ثعابين| صور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:45 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرض خبير في صيد الثعابين لـ لدغة مميتة من أحد الثعابين عندما أقدم على الإمساك به، ليتم إنقاذه في الوقت المناسب قبل أن يتغلغل السم في جسده.

كان الصياد والذي يدعى "توني هاريسون " يقيم في مدينة بيمباما، على بعد 50 كيلومترًا جنوب بريسبان، عندما اقتحم الثعبان منزله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما يقوم "توني" بتنظيف المكيف ويرفع أحد أجزائه، هاجمه الثعبان ولدغه في إصبعه، ليصرخ بشدة وتقوم زوجته بالتوجه إلى المستشفى.

وقام الأطباء بإسعافه وإنقاذه من الحالة الحرجة وتتدهور حالته الصحية وأبقته تحت الملاحظة على مدار 12 ساعة، ليستعيد "توني"عافيته بعد أيام، ليصرح بأنه يفكر جديًا في عمل تأمين ضد الثعابين الخطيرة.

وقال زوجته" بروك هاريسون" إنه تعرض للعض من ثاني أفعى سموم في العالم، وعلى الرغم من أن مهنته هي صيد الثعابين منذ أن كان عمره 18 عامًا إلا أنه يعاني من حساسية مفرطة من دم الثعابين.
باب النجار مخلع.. هجوم أخطر أفعى في العالم على صائد ثعابين| صور
باب النجار مخلع.. هجوم أخطر أفعى في العالم على صائد ثعابين| صور
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