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رياضة

مانى يقترب من حصد أول جائزة أفريقية له.. وصلاح ومحرز يأملان في تكرار الإنجاز

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:55 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز
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القسم الرياضي
يترقب الجميع حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019، المقرر إقامته يوم 7 يناير المقبل بمدينة الغردقة وبالتحديد منطقة سهل حشيش.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" القوائم النهائية المرشحة للتتويج بالجوائز، وجاء الثلاثى ساديو مانى ونجم منتخب مصر محمد صلاح ورياض محرز نجم منتخب الجزائر وفريق مانشستر سيتى، فى القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وظهرت بعض التسريبات التى تشير إلى فوز السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى الشهور الماضية، وتوج بها منتخب الجزائر بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب السنغال بنتيجة 1/0، بالإضافة إلى تتويجه مع فريق ليفربول برفقة محمد صلاح ببطولة دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية .

وأشارت التسريبات إلى تتويج مانى بالجائزة يليه رياض محرز ثم نجم منتخب مصر محمد صلاح ثالثًا .

ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، عدد الألقاب التى توج بها الثلاثى بجائزة الأفضل فى افريقيا، على النحو التالى:

محمد صلاح ينتظر التتويج الثالث له على التوالى 
توج الفرعون المصرى محمد صلاح، من قبل بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا لموسمين على التوالى، وهو موسم 2017، و2018، وجاء ضمن الثلاثى النهائى المرشح لجائزة الأفضل بأفريقيا للعام الحالى، وعلى حسب التسريبات التى انتشرت فى الأسابيع الماضية، فصلاح لن يتوج بالجائزة ويحقق انجاز تاريخى له وللاعبين العرب بإحراز اللقب لثلاث موسم على التوالى .

رياض محرز يبحث عن التتويج الثانى له بعد غياب موسمين
توج الجزائرى رياض محرز نجم فريق مانشيستر سيتى الإنجليزى ومنتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا بموسم 2016، ويآمل فى تتويج بالجائزة هذا العالم لتكون الجائزة الثانية له بعد غياب موسمين توج بهما محمد صلاح بجائزة الأفضل فى افريقيا .

ساديو مانى يقترب من حفر اسمه بقائمة الفائزين بالجائزة
أيام قليلة تفصلنا عن حفل جوائز الأفضل فى افريقيا لعام 2019، ويقترب السنغالى ساديو مانى من تحقيق أول لقب له فى هذه الجائزة، بعد ترشيحه فى المواسم الماضية ولكنه كان يحصد المركز الثانى أو الثالث، ولم يتوج بالجائزة ولا مرة حتى الأن .
وقدم السنغالى موسم أكثر من رائع مع منتخب السنغال وفريق ليفربول ، حيث لعب ساديو ماني مع نادي ليفربول ومنتخب السنغال هذا العام 62 مباراة، سجل فيهم 30 هدفًا ، وصنع 15 هدف 

ساهم ساديو ماني في تتويج نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كما توج أيضًا بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي برصيد 22 هدفًا، بالتساوي مع محمد صلاح .

أما على صعيد المنتخبات، فتأهل مانى مع السنغال لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف مع أسود التيرانجا هذا العام .

ويظل اللاعب يحيى توريه لاعب منتخب ساحل العاج وفريق مانشستر سيتي السابق، هو صاحب الرقم القياسى بالتتويج بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا لأربع مواسم على التوالى أعوام 2011، 2012، 2013، 2014 .
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