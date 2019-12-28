يشارك فيها 6 شعراء عرب.. بث شاعر المليون الاثنين المقبل بشكل استثنائي

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى، عن تقديم موعد بث الحلقة المباشرة الثانية من برنامج "شاعر المليون"، والتي كان من المقرر عرضها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، لتبث بشكل استثنائي بعد غدٍ، الاثنين 30 ديسمبر، فى تمام الساعة الـ العاشرة مساءً، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وعبر قناتي الإمارات وبينونة.



وستشهد الحلقة المباشرة الثانية منافسة ستة فرسان، وهم حمد المخلّفي الحربي وصالح محمد العنزي وعبد الرحمن القحطاني من السعودية، وصالح الرشيدي من السودان، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت، وناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان، وذلك أمام أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الأستاذ سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر باللجنة، والدكتور غسان الحسن، والأستاذ حمد السعيد.



فيما سيتم بداية الحلقة الإعلان عن الشاعر المتأهل للمرحلة القادمة بتصويت الجمهور، حيث يخضع 4 شعراء لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون وهم؛ العنود المطيري، وعناد الشيباني، وعبد الله العجوري، وخالد السبيعي.



وأوضحت اللجنة أن بث الحلقات المباشرة القادمة ستبث في موعدها المقرر كل ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح شاطئ الراحة.



يذكر أن الحلقات المباشرة لبرنامج "شاعر المليون" تبلغ 16 حلقة، ويتم تقسيمها لعدة مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة الـ 48 شاعرًا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها ستة شعراء، ويتأهل منهم ثلاثة شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات يشارك في كل منها أيضًا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة التي تنقسم على أمسيتين يتأهل في نهايتها 6 شعراء.



أما المرحلة الرابعة والخامسة مع الأمسيات نصف النهائية والنهائية، حيث يمنح البرنامج في نهايتها جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الستة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون، إضافة إلى بيرق الشعر و5 ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.