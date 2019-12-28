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محافظات

مواهب وظيفية.. عمرو يبدع في تصميم تحفة فنية من الخردة بكلية الطب البيطري ببنها.. فيديو وصور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
الموهبة والإبداع ليس لهما علاقة بالوظيفة العامة التى يقوم الشخص فى أى مكان، والمصالح والمؤسسات الحكومية تزخر بأصحاب المواهب التى تحتاج فقط الى الاكتشاف والدعم والشكر لها إلى أعمالها.

فى هذا الصدد فقد أبدع أحد العاملين فى كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها وفكر فى مشاركة الكلية والطلاب فى عمل فنى .. لم يتأخر الموظف ويدعي عمرو هجرس وقام بنحت تحفة فنية رائعة علي شكل "حصان" من مخلفات الخردة بمدخل الكلية دون ان يكلف ادارة الكلية اى شيء.

الموظف المبدع ما عمله ليس فى تخصصات وظيفتة ولكن شارك وابدع مستخدمًا الخردة والمخلفات الصلبة بالكلية بعد اكتشفاف موهبته في النحت من قبل ادارة الكلية التي اعطته الثقة وقام بنحت تحفة فنية قدمها لإدارة الكلية التي وضعت ثقتها به وبموهبته حيث قام بتجميع بقايا الحديد الخردة بالكلية وصنع منها هيكل حصان عربي أصيل وصب الأسمنت المقاوم للرطوبة بداخله.

وعن تاريخ عمله فى النحت قال "هجرس" إنه كان لديه ورشة لحام وغلقها لظروف خاصة ولديه موهبه في النحت ولم يكن يتخيل تشجيع إدارة الكلية له وله وجد من الدكتور محمد غانم عميد الكلية ثقة غالية فقام بمساعدة زملائه في تجميع المخلفات الصلبة والمهملة بالكلية وشكلها علي هيئة حصان ولم تتكلف الكلية شيئا سوي ثمن شيكارتين من الاسمنت ليتم صب الجزء المعدني بها.

وأشار إلى أنه تم انجاز الحصان في حوالي شهر تقريبا مضيفا أن كل انسان لديه مواهب لا تبدع بدون بيئة داعمة وتشجعه، معبرًا عن سعادته فور ابلاغه بتكريم مجلس الكلية له.

وأضاف "هجرس" أن لديه نية في ان يتم تعميم تلك الفكرة علي كليات الجامعة واستخدام كافة المهلات والخردة في صناعة منتجات جمالية تتزين بها كليات الجامعة، لافتًا إلى أن تلك التحفة الفنية ستكون نقطة فارقة في حياته فهو قضي 40 عامًا لا يعرف مدي قدرته ولكن الحصان المجسم هو اول عمل له ولاقي كل هذا التشجيع سيحاول تغير نفسه وان يستغل قدراته الفنية في صنع لوحات وتحف اخري باستخدام عناصر البيئة دون الحاجة الي تكلفة باهظة.

من جانبه قال الدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري إنه يحرص علي قيادة فريق عمله سواء الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جود أسري يبدع فيه الجميع وإشعارهم ان الكلية هو منزلهم الثاني وهو ما أثر على زيادة نسبة مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية واخراج للمجتمع طالب متفوق علميا ولديه موهبه ومبدع وايضا ينتهج نفس الفكرة مع الموفين ويعطيهم الثقة.

وأشار الدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية إلى أن الموظف قام بنحت الحصان تحت إشراف الدكتور أنور الشافعي أستاذ التشريح بالكلية والذي اهتم بخروج النحت بصورة مطابقة للحقيقة التشريحية، مشيرًا إلى أن تكلفة نحت هذا الشكل لاتتعدي الـ 10% من سعره الحقيقي.
مواهب وظيفية.. عمرو يبدع في تصميم تحفة فنية من الخردة بكلية الطب البيطري ببنها.. فيديو وصور
مواهب وظيفية.. عمرو يبدع في تصميم تحفة فنية من الخردة بكلية الطب البيطري ببنها.. فيديو وصور
مواهب وظيفية.. عمرو يبدع في تصميم تحفة فنية من الخردة بكلية الطب البيطري ببنها.. فيديو وصور
مواهب وظيفية.. عمرو يبدع في تصميم تحفة فنية من الخردة بكلية الطب البيطري ببنها.. فيديو وصور
مواهب وظيفية.. عمرو يبدع في تصميم تحفة فنية من الخردة بكلية الطب البيطري ببنها.. فيديو وصور
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