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مرأة

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:01 م
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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نورا نبيل
تصدرت الإعلامية دعاء فاروق تريند مؤشر البحث جوجل بعد تعرض أبنائها للتنمر عقب نشر صورة تجمعها بهما حيث وصف البعض أبنائها بالأقل جمالًا منها، بينما انتقد البعض الآخر ارتداء ابنتها بنطلون جينز ممزق.

وقامت دعاء فاروق بعمل مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية معبرة عن رفضها لقيام البعض بالسخرية من ابنائها وقالت: "شرعًا.. انت متدخلش فيما لا يعنيك، وحضرتك مش ماسكلى كراسة بتحاسبنى، والكلام دا مرفوض رفضًا تامًا، وأولادى بيضايقوا".

وأضافت: "مش معنى إنى شخصية عامة أبقى مشاع، أنا بطلع بعمل برامج، اتكلموا عن البرنامج وانتقدوا الفقرات، ولكن الحياة الشخصية محدش ليه دعوة بيها ومحدش يحاسبنى".

وبعيدًا عن رد دعاء فاروق على السخرية من ابنائها، فهي تعد من الإعلاميات اللآتي يتمتعن بأناقة شديدة حيث تظهر بإطلالات محتشمة تتناسب مع حجابها ولكنها في نفس الوقت تتابع صيحات الموضة وترتدي فساتين أنيقة وايضًا إطلالاتها الكاجوال تتميز بالاختلاف والأناقة.
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب
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