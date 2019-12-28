إصابة 7 أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بوادي النطرون

أصيب 7 أطفال بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية " توك توك "، بالقرب من قرية أبو بكر الصديق بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى .
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون ، يفيد بوقوع تصادم، بين سيارة ملاكى وتوك توك وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق فرعى بجوار قرية أبو بكر الصديق بنطاق المركز.
وأسفر التصادم عن اصابة كل من:" عمرو محمود عبد البصير" 15 سنة، " محمد صبحى مهدى" 16 سنة،" محمد اسماعيل محمد" 15 سنة، "عبد الله ايهاب عبد العظيم" 15 سنة، "فارس عبد الرحمن فاروق" 9 سنوات،" أحمد جودة الشحات" 17 سنة،"رحيم سعد بسيونى" 15 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.