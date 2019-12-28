إصابة 7 أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بوادي النطرون

أصيب 7 أطفال بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية " توك توك "، بالقرب من قرية أبو بكر الصديق بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى .





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون ، يفيد بوقوع تصادم، بين سيارة ملاكى وتوك توك وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق فرعى بجوار قرية أبو بكر الصديق بنطاق المركز.





وأسفر التصادم عن اصابة كل من:" عمرو محمود عبد البصير" 15 سنة، " محمد صبحى مهدى" 16 سنة،" محمد اسماعيل محمد" 15 سنة، "عبد الله ايهاب عبد العظيم" 15 سنة، "فارس عبد الرحمن فاروق" 9 سنوات،" أحمد جودة الشحات" 17 سنة،"رحيم سعد بسيونى" 15 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم.



