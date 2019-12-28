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رياضة

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:22 م
خناقة حارس الزمالك
خناقة حارس الزمالك حامل الكرات
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حسام الحارتي
شهدت مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي واقعة غريبة بين محمد أبو جبل حارس مرمي القلعة البيضاء وأحد الأطفال حاملي الكرات خلف المرمي وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال إفريقيا.

وتواجد الطفل الحامل للكرات داخل أرضية الملعب لاستخراج الفوطة الخاصة بحارس نادي الزمالك وإلقائها بعيدا مما أدى لغضب محمد أبو جبل والحديث مع حكم اللقاء بالإضافة إلى تدخل مسئولي نادي الزمالك عقب اندهاشهم من تلك الواقعة.

وتدخل حكم اللقاء وطالب كافة المتواجدين بالابتعاد عن أرضية الملعب لعدم تكرار تلك الواقعة.

وانتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وزيسكو بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 72 عن طريق مصطفي محمد من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد زيسكو إلى النقطة الثانية فى المركز الثالث.

وتضم المجموعة الأولى، كلا من، مازيمبي، الزمالك المصري، زيسكو يونايتد، أول أغسطس الأنجولي.
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