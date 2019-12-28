أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الشكر للاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو الزامبي اليوم.



وتعادل الزمالك مع زيسكو في ملعبه عصر اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدف لكل فريق بعد أن تقدم الزمالك أولا قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل.



وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة وأن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".



وتابع " المباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وادوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني".



وأضاف" فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق واحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل".



وتابع "البدء بأشرف بن شرقي كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".



وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون "اللاعب جزء أساسي من الفريق ولكني كنت احتاج عمر السعيد على دكة البدلاء وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة".



واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق في وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا في ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج في الفترة القادمة".