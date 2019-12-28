بدءًا من 2020.. موقع شهير يحجب الإعلانات الدعائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكر موقع CNET أن موقع Spotify قد قرر تعليق كل الإعلانات السياسية بدءًا من 2020 في الولايات المتحدة، خاصة الإعلانات الدعائية للحملات السياسية في انتخابات الرئاسة القادمة.





وأكد الموقع في بيان له تعليق كل الإعلانات السياسية، وأضاف البيان أن الموقع لديه الأدوات والأنظمة التى تجعله يقوم بمراجعة محتوى وتقييم جميع الإعلانات السياسية، وإنهم مستمرون طوال الوقت في تقييم العملية، كما أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التى سمتع فيها الإعلانات السياسية.





وسيشمل التعليق كل الإعلانات السياسية الصوتية الموجودة على الملفات الصوتية وكذلك على الفيديو أو المعروضة على الموقع.





وموقع Spotify هو أكبر موقعلخدمات البث الموسيقي في العالم ، ويبلغ مشتركيه حول العالم 141 مليون مشترك، وسيكون بإمكان المشتركين بدءا من 2020 عدم سماع الإعلانات السياسية.





وتعتبر الإعلانات السياسية الدعائية لشركات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وجوجل من الأمور المفصلية حيث تدر هذه الإعلانات ارباحا هائلة لهذه المنصات.



