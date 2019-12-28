بعد تصدرها التريند .. شاهد أجمل لفات حجاب للإعلامية دعاء فاروق

أثارت الإعلامية دعاء فاروق الجدل بردها بعد تعرض أبنائها للتنمر، عقب نشر صورة تجمعها بهما، حيث وصف البعض أبناءها بالأقل جمالًا منها، بينما انتقد البعض الآخر ارتداء ابنتها بنطلون جينز ممزق.



وقامت دعاء فاروق بعمل مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية معبرة عن رفضها لقيام البعض بالسخرية من ابنائها مما أثار الجدل وجعلها تتصدر تريند مؤشر البحث جوجل.



حيث قالت " مش معنى إنى شخصية عامة أبقى مشاع، أنا بطلع بعمل برامج، اتكلموا عن البرنامج وانتقدوا الفقرات، ولكن الحياة الشخصية محدش ليه دعوة بيها ومحدش يحاسبني" .



والجدير بالذكر أنه تعتبر الإعلامية دعاء فاروق من أشد الإعلاميات أناقة وتتميز بإطلالات مختلفة، كما تتميز بتنسيق لفات الحجاب لتبرز جمالها فيما يتناسب مع صيحات الموضة وترتدي فساتين أنيقة وايضًا إطلالاتها الكاجوال تتميز بالاختلاف والأناقة.



شاهد أجمل لفات حجاب الإعلامية دعاء فاروق ..