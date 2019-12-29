AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل حمص الشام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
الطريقة الصحيحة لعمل
الطريقة الصحيحة لعمل حمص الشام الأصلي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
اشتهر المصريون باحترافية عمل حمص الشام، وهو أحد المشروبات الشتوية التي يعشقها كثيرون، ويترددون على الكافيهات وكورنيش النيل والمطاعم والنوادى لتناولها، فحمص الشام ينتشر فى جميع أنحاء مصر.

ونظرا للظروف الاقتصادية ارتفع أسعار كوب حمص الشام، لذلك يمكن تقديمها وتحضريها بالمنزل بتكلفة أقل وجودة أفضل، وبدون أضرار، تعرفي علي الطريقة الصحيحة لحمص الشام ،على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي .

المقادير لعمل حمص الشام :

نصف كيلو من حمص الشام.

ست فصوص من الثوم.

ست ثمرات من الطماطم.

القليل من الكمون.

القليل من الشطة.

ثمرتان من الليمون.


الطريقة لعمل حمص الشام :

قومى بغسل الحمص وننقعه فى الماء لمدة 12 ساعات.

نحضر إناء نصفه يوجد به ماء ونضعه على النار ونضيف الحمص ونتركه.

نخلط الطماطم والثوم في الخلاط الكهربائى مع كوب من الماء.

نصفيه من القشور ونضيف الحمص والمرقة والكمون ونضع الخليط على النار حتى يغلى.

نسكب الخليط في أكواب التقديم ونعصر الليمون والشطة ويقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنتغدى إيه ..مكرونة بشاميل وفراخ مشوية بتتبيلة الحاتى

طريقة عمل حمص الشام بـ المنزل كالمحترفين

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

أحلى من المحلات .. طرق غير تقليدية لتحضير البيتزا

لو عايز تبقي دفيان.. العدس والارز المعمر وحمص الشام اكلات لا تستغنِ عنها في الشتاء

بالطريقة الأصلية .. تحضير حمص الشام في المنزل

ترشيحاتنا

بعد إصابة ثنائي الأهلي.. طبيب الفريق: ضغط المباريات هو انتحار للاعبين..فيديو

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يقود الهلال السوداني للفوز على النجم الساحلي في رادس

أخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب: ميتقليش اخرسى .. أحدث فيديو لـ جوهرة .. وسر الخوف من الظهور مع منى فاروق .. وتحفيز شيما الحاج للشباب

بعد الظهور الأول .. 5 معلومات عن ابنة منى عراقى

مشادة بين لاعبي الهلال السوداني والنجم الساحلي.. والحكم "ينوبه من الحب جانب"

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز