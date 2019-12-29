طريقة عمل حمص الشام





ونظرا للظروف الاقتصادية ارتفع أسعار كوب حمص الشام، لذلك يمكن تقديمها وتحضريها بالمنزل بتكلفة أقل وجودة أفضل، وبدون أضرار، تعرفي علي الطريقة الصحيحة لحمص الشام ،على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي .



المقادير لعمل حمص الشام :



نصف كيلو من حمص الشام.



ست فصوص من الثوم.



ست ثمرات من الطماطم.



القليل من الكمون.



القليل من الشطة.



ثمرتان من الليمون.





الطريقة لعمل حمص الشام :



قومى بغسل الحمص وننقعه فى الماء لمدة 12 ساعات.



نحضر إناء نصفه يوجد به ماء ونضعه على النار ونضيف الحمص ونتركه.



نخلط الطماطم والثوم في الخلاط الكهربائى مع كوب من الماء.



نصفيه من القشور ونضيف الحمص والمرقة والكمون ونضع الخليط على النار حتى يغلى.



نسكب الخليط في أكواب التقديم ونعصر الليمون والشطة ويقدم.

اشتهر المصريون باحترافية عمل حمص الشام، وهو أحد المشروبات الشتوية التي يعشقها كثيرون، ويترددون على الكافيهات وكورنيش النيل والمطاعم والنوادى لتناولها، فحمص الشام ينتشر فى جميع أنحاء مصر.