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فن

تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:57 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد بدران
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو لها عبر خاصية "استورى" على حسابها بموقع "فيسبوك" في صالة الجيم.

وظهرت رانيا يوسف من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطالا باللون الرمادى، الذي يبرز جمالها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت نصف كُم باللون الابيض، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.

يذكر أن النجمة رانيا يوسف بدأت منذ أيام تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، فى استوديو المسلمى، حيث جمعت المشاهد التي جرى تصويرها مع الفنانة هبة عبد العزيز.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.
تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد
تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد
تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد
تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد
تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد
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