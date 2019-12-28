زوجة عماد متعب.. أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة ابنتيها يشعل إنستجرام

نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلى المعتزل، صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت يارا نعوم برفقة ابنتيها بإطلالة باللون الأسود ، حيث اعتمدت فى إطلالتيّ ابنتيها على فستانيّ كاروهات متشابهين باللون الأحمر للاحتفال بالكريسماس.



واكتملت إطلالتها، بترك شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج الهادئ مع ارتداء توكة لاكتمال أجواء العام الجديد مما أبرز جمالها وميز إطلالتها.



وجدير بالذكر ان اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".



ويشار الى ان يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.

