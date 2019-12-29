أول رد فعل من فايلر عقب تأكد غياب سعد سمير 8 اشهر

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الجهاز الفني لديه حلول فنية لتعويض غياب أي لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات عن صفوف الفريق؛ بسبب ضغط المباريات الناتج عن ضيق الوقت ما بين المشاركة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.





وأكد فايلر أن الفريق لا يعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، وأن الجهاز الفني قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب البديل في كل مركز داخل صفوف الفريق.





وأشار المدير الفني إلى أن تركيز الجهاز منصب على مواجهة مصر المقاصة في الدوري، بعدما أغلق الفريق ملف دوري الأبطال الإفريقي عقب الفوز مساء السبت على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .



